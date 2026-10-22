Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun şiddet davasında karar: Eski sevgilisinin cezası belli oldu! | Video
22 Ekim 2026 09:45
Mimar Eren Talu ile Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu'nun, 2024 yılında eski sevgilisi Emircan Şahin tarafından darbedildiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. Telefona gelen bir mesaj nedeniyle başlayan tartışmada, Şahin'in kendisini "Seni öldürürüm" diyerek tehdit ettiğini ve şiddet uyguladığını öne süren Talu'nun şikayeti üzerine yargılanan iş insanı hakkındaki hüküm belli oldu.
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