Burak Özçivit Rusya'yı salladı! | Video

22 Ekim 2026 10:16

ATV'nin fenomen dizisi Güneşin Doğduğu Yer ile geniş bir kitleye ulaşan Burak Özçivit, Rusya'da düzenlenen özel konserde hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Saatlerce sıra bekleyen kalabalığın jestine samimi bir yanıt veren ünlü ismin o anları kısa sürede gündem oldu.