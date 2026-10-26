Google İsrail ordusuna çalışıyor, çalışanlar istifa ediyor! | Video
26 Ekim 2026 10:14
Google'ın İsrail ordusuna sunduğu yapay zekâ ve bulut altyapısı desteği, şirket bünyesinde büyük bir iç krize yol açtı. Geliştirdikleri teknolojinin savunma projelerinde kullanılmasına tepki gösteren araştırmacılar, etik gerekçeleri öne sürerek istifa kararı aldı.
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