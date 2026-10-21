Obezitenin yıllık maliyeti 1 trilyonu aştı! | Video
21 Ekim 2026 09:50
Türkiye'de obezite, yalnızca yetişkinleri değil çocukları da etkileyen ciddi bir halk sağlığı sorunu olarak öne çıkıyor. Çocukluk çağında başlayan fazla kilo problemi ilerleyen yaşlarda da devam ederken, açıklanan veriler geleceğe ilişkin endişeleri artırıyor. Özellikle 2050 yılına yönelik öngörüler, çocukların sağlıklı beslenmesi ve obeziteyle mücadele konusunda bugünden harekete geçilmesi gerektiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
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