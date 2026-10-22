Şıklıklarıyla etkinliğe damga vurdular! Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım göz kamaştırdı!
22 Ekim 2026 21:34
RAMS Başakşehir forması giyen milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım ve eşi Oriana Yıldırım, geçtiğimiz aylarda ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bir süredir kameralarda uzakta olan Bertuğ Yıldırım ve Oriana Yıldırım, bugün bir markanın etkinliğine katıldı. Ünlü çift, şıklığıyla da göz doldurdu. İşte ünlü çifti o anları!
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