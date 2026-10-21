Almila Ada bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video
21 Ekim 2026 11:36
"Adı Efsane", "Cennet'in Gözyaşları" ve son olarak "Üç Kız Kardeş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Almila Ada, geçtiğimiz yıl iş insanı İhsan Çilsal ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ve hamilelik heyecanını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, beklenen müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Almila Ada, bebeğinin cinsiyetini 'Enerji yalan söylemez. O bir kız!' diyerek duyurdu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:08
Almila Ada bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video 21.10.2026 | 11:35
00:20
Kıvanç Tatlıtuğ'dan oğlu Kurt Efe ile ilgili net tavır! | Video 21.10.2026 | 09:59
00:25
Obezitenin yıllık maliyeti 1 trilyonu aştı! | Video 21.10.2026 | 09:50
00:22
00:15
00:20
00:48
00:20
Aşkları engel tanımıyor! Ahu Yağtu ve Bora Cengiz el ele davete katıldı! 20.10.2026 | 23:11
01:16
Özge Ulusoy’dan evlilik sorularına samimi cevap: Biz gönülden evliyiz! 20.10.2026 | 22:18
01:00
00:51
00:14
00:41
Güllü’nün oğlu Tuğberk’ten dikkat çeken yeni paylaşım: Birini içeri tıkıp… 19.10.2026 | 19:40
00:20
00:29
Lamina Yamal'ın annesi İstanbul'a hayran kaldı... | Video 19.10.2026 | 09:49
00:28
Sunucu Pelin Yantur öğrencisiyle adliyelik oldu... | Video 19.10.2026 | 09:33
00:12
Berk Oktay ve kızı Milena'dan yürüyüş keyfi... | Video 19.10.2026 | 09:21
00:40
00:40