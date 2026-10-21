Almila Ada bebeğinin cinsiyetini açıkladı | Video

21 Ekim 2026 11:36

"Adı Efsane", "Cennet'in Gözyaşları" ve son olarak "Üç Kız Kardeş" dizisindeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncu Almila Ada, geçtiğimiz yıl iş insanı İhsan Çilsal ile nikah masasına oturmuştu. İlk bebeğini kucağına almak için gün sayan ve hamilelik heyecanını takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, beklenen müjdeyi verdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Almila Ada, bebeğinin cinsiyetini 'Enerji yalan söylemez. O bir kız!' diyerek duyurdu.