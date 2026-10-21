Hülya Avşar’ın miras yorumuna Demet Akalın’dan sert çıkış: Ne saçma bir düşünce!
21 Ekim 2026 00:08
Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde ünlü isimlerin mirasları ve yaşanan miras kavgalarıyla gündemde yer almıştı. Hülya Avşar’ın o açıklamasına Demet Akalın’dan cevap gecikmedi. ‘Ne saçma bir düşünce’ diyerek Hülya Avşar’a cevap Veren Demet Akalın, magazinde geniş yer buldu. İşte Demet Akalın’ın o açıklamasının detayları!
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