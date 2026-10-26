Video Yaşam Yeni nesil çeteye 13 gözaltı: Otel resepsiyonuna silah teslim edildiği anlar kamerada
Yeni nesil çeteye 13 gözaltı: Otel resepsiyonuna silah teslim edildiği anlar kamerada

Yeni nesil çeteye 13 gözaltı: Otel resepsiyonuna silah teslim edildiği anlar kamerada

26 Ekim 2026 13:38

İstanbul Gasp Büro Amirliği ile İstihbarat Şube polislerinin çalışmaları sonucunda, 4 ilçede iş yeri ile ikametlere yönelik 4 ayrı kurşunlama olayını gerçekleştiren yeni nesil suç çetesi çökertildi. Eylemlerde tenha noktalara bırakılan motosikletleri kullanan saldırganların izini süren Gasp Büro polisleri, şüphelilerin silah transferlerini Maltepe’deki bir otelde gerçekleştirdiğini belirledi. Otel resepsiyonuna silah teslim edildiği anlara ait kamera görüntülerinin deşifre edilmesi üzerine düzenlenen şafak operasyonunda, suç organizasyonuna yer sağlayan otel mühürlenirken; aralarında otel sahibi ve çalışanlarının da bulunduğu 13 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Emniyet güçlerinin yaptığı teknik ve fiziki takipler neticesinde, yeni nesil çete üyelerinin gerçekleştirdiği saldırılar adım adım izlendi. Bir kurşunlama saldırısının ardından takibe alınan motosikletlinin, aracını kameraların olmadığı tenha bir noktadan alarak eylemi gerçekleştirdiği saptandı. Zanlının saldırı sonrasında motosikleti yine aynı yere bırakarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

SİLAHLAR RESEPSİYONA EMANET

Polis ekiplerinin saatler süren kamera incelemeleri sonucunda şüpheli ağı tespit edildi. Elde edilen izler polise Maltepe'deki bir oteli işaret etti. Otelde derinleştirilen çalışmalarda, tesis çalışanlarının da suçla bağlantılı olduğu ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin otel resepsiyon görevlisine silah teslim ettiği anlara ait görüntülerin ele geçirilmesiyle durum somut delillere dayandırıldı. Operasyon kapsamına alınan otel sahibi ve çalışanları gözaltına alındı.

DÖRT İLÇEDE SALDIRI DÜZENLEMİŞLERDİ

Ortaya çıkan kamera görüntüleri ve istihbarat verilerini değerlendiren polis operasyon için düğmeye bastı. Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te meydana gelen toplam 4 ayrı iş yeri ve ikamet kurşunlama olayının arkasında bu şebekenin bulunduğunu saptadı. Düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli kıskıvrak yakalanırken, adreslerde yapılan aramalarda 2 tabanca ile 12 mermi ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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