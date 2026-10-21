Ozan Tufan golünü attı, minik oğlu Aren babasının golüyle büyük mutluluk yaşadı | Video

21 Ekim 2026 09:46

Trabzonspor'un galibiyet sevinci bu kez tribünlerdeki sevimli bir görüntüyle gündeme geldi. Bordo-mavili formaya gönül veren Ozan Tufan'ın oğlu Aren, babasının golüyle büyük mutluluk yaşarken yaptığı kutlamayla da dikkatleri üzerine çekti.