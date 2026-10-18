Oyuncu Serhan Onat ile stilist Merve Küsmenoğlu evlendi! İşte düğünden ilk kareler!
18 Ekim 2026 23:45
Ünlü oyuncu Serhan Onat ve 9 yıldır birlikte olduğu stilist sevgilisi Merve Küsmenoğlu, bugün düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Serhan Onat ve Merve Küsmenoğlu’nun görkemli düğününe ünlüler akın etti. İşte ünlü çiftin düğününden kameralara yansıyan o anlar!
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