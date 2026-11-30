Anıl Altan 45 katlı binadan atladı! Dubai'deki adrenalin dolu anlarını paylaştı
30 Kasım 2026 00:01
Ünlü oyuncu Anıl Altan, Dubai tatilinde adrenalin dolu bir deneyime imza attı. Tatil için gittiği Dubai'de ekstrem spor deneyen Altan, 45 katlı bir binadan gerçekleştirdiği atlayışla gündeme geldi. O anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan oyuncunun eğlenceli halleri büyük ilgi gördü.
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