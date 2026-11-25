Derya Uluğ ve Asil Gök evlendi! İşte o anlar!
25 Kasım 2026 20:48
10 yıllık birlikteliklerini geçtiğimiz haziran ayında nişanla taçlandıran Derya Uluğ ve Asil Gök, bu akşam dünyaevine giriyor. Düğün öncesi Derya Uluğ ve Asil Gök, aileleriyle birlikte pozlar verdi. Ünlü şarkıcının gelinliği ve Asil Gök’ün takım elbisesi dikkat çekti. İşte düğün öncesi kameraya yansıyan o kareler!
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