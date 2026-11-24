Ekin Uzunlar, Volkan Konak'ın "Ömrüm" şarkısını seslendirirken gözyaşlarını tutamadı | Video

24 Kasım 2026 09:29

Yıllar boyunca bir “ağabey” olarak gördüğü ve hayatına dair çok şey öğrendiği Volkan Konak’ı sahnede anan Ekin Uzunlar, duygu dolu anlar yaşadı. Konak’ın hafızalara kazınan eserini seslendirmeye başlayan Uzunlar, şarkının ortasında gözyaşlarına hakim olamadı.