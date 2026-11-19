Begüm Öner, kızı ve eşi Ceyhun Fersoy'un eğlenceli dans görüntülerini böyle paylaştı
19 Kasım 2026 09:41
Ekranların sevilen oyuncularından Begüm Öner, eşi Ceyhun Fersoy ve kızları Karya ile yaşadığı mutlu aile hayatından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sosyal medyada bu kez eşinin ve minik kızının dans görüntülerini paylaşan ünlü oyuncu eğlenceli videosuyla gündeme geldi.
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