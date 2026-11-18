Eşi hasta olmasına rağmen eşlik etti! Özcan Deniz eşini öpmelere doyamadı!

18 Kasım 2026 20:30

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bugün yer aldığı filmin galasına eşi Samar Dadgar ile birlikte katıldı. Eşinin hasta olduğunu dile getiren Özcan Deniz, kameralar karşısında eşine teşekkür etti. Özcan Deniz galada eşini öpmelere doyamadı. İşte o anlar!