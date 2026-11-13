İsmail Demirci paylaştı: "Oğlumun verdiği görev başarılı oldu mu?" | Video
13 Kasım 2026 15:23
Ünlü oyuncu İsmail Demirci, oğluyla yaşadığı eğlenceli bir anı sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Oğlunun verdiği taşıma görevinde başarısız olan Demirci’nin “Görev başarılı olmuş mu?” notuyla paylaştığı video kısa sürede ilgi odağı oldu.
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