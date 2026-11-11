Mutfakta marifetlerini gösterdi Demet Özdemir paylaşımıyla hayranlarının beğenisini kazandı
11 Kasım 2026 19:39
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, bugün mutfakta yemek hazırlarken bir videosunu paylaştı. Demet Özdemir’in hayranları oyuncuya övgüler yağdırdı. İşte Demet Özdemir’in o eğlenceli anları!
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