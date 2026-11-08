Perihan Savaş’ın oğlu Savaş Zafer’den samimi itiraf: Annemin kim olduğunu saklıyordum

08 Kasım 2026 18:38

Yeşilçam’In usta ismi Perihan Savaş, oğlu Savaş Zafer’le birlikte YouTube’de bir program yaparak hayranlarıyla buluşuyor. Perihan Savaş, bu programda oğlu Savaş Zafer’le yaptığı bir sohbet magazin gündemine oturdu. Annesinin ünlü olduğunu sakladığını dile getiren Savaş Zafer’in askerlik anısı da geniş yer buldu. İşte Perihan Savaş ve oğlunun o ilgi çeken açıklamaları!