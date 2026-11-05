Özcan Deniz gazetecilere poz verdiği sırada oğlu görüntülü aradı! İşte eğlenceli o anlar!
05 Kasım 2026 22:31
Ünlü şarkıcı Özcan Deniz, bugün bir etkinliğe katıldı. Özcan Deniz, kameralara poz verdiği sırada oğlu kendisini görüntülü aradı. Kameralar karşısına oğluyla konuşan ünlü şarkıcıyla gazeteciler arasında eğlenceli anlar yaşandı. İşte o anlar!
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