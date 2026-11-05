Alina Boz’dan hamilelik süreciyle ilgili açıklama: Sınırda çıktı!
05 Kasım 2026 21:47
Ünlü oyuncu Alina Boz, bugün bir etkinliğe katıldı. Alina Boz, gazetecilerin hamilelik süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, bu süreçle ilgili samimi itiraflarda bulundu. İşte ilk kez anne olmaya hazırlanan Alina Boz’un o açıklamalarının detayları!
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