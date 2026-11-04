Breaking Bad’in iki yıldızı Los Angeles’ta bir araya geldi!
04 Kasım 2026 20:17
Yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerinin beğenisini toplayan dizi Breaking Bad, iki yıldızının bir araya gelmesiyle gündeme oturdu. Breaking Bad’in unutulmaz karakterleri Jesse Pinkman (Aaron Paul), Hank Schrader (Dean Norris) ve Jane Margolis (Krysten Ritter), Los Angeles’ta bir etkinlikte bir araya geldi.
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