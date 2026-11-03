‘Ya imzayı at ya beni unut’ demişti! İrem Derici evlilik tarihini açıkladı!

03 Kasım 2026 23:41

Ünlü şarkıcı İrem Derici, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Sevgilisiyle yaşadığı ilişki ve evlilik açıklamalarıyla sık sık konuşulan Derici, bu kez düğün planını açıkladı.