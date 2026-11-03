Edip Tepeli ve minik kızı Müjgan'ın kalp ısıtan anları! Sokak kedisine yuva oldular | Video

03 Kasım 2026 17:01

Ekranların başarılı oyuncusu Edip Tepeli'nin kendisi gibi oyuncu olan eşi Ayşecan Tatari ve kızları Müjgan ile birlikte olan mutlu aile yuvasına yeni bir üye katıldı. Baba-kızın sokak canına kucak açtığı duygu dolu anlar yürek ısıttı.