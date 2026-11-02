Yeşilçam'ın ustası Ahmet Mekin'in hayatını kaybettiğine dair iddialara yanıt torunundan geldi | Video
02 Kasım 2026 11:48
Türk sinemasına damga vuran 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filmiyle hafızalara kazınan 94 yaşındaki usta oyuncu Ahmet Mekin hakkında sosyal medyada ortaya atılan ölüm iddiaları sevenlerini endişelendirdi. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan sanatçının son durumuna ilişkin merakla beklenen açıklama torunundan geldi.
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