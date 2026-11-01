Video Yaşam Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi, işte o soru!
Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi, işte o soru!

Milyoner'de yarışmacı ilk soruda elendi, işte o soru!

01 Kasım 2026 23:41

ATV’nin beğeniyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

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