Bursa'da otomobil alev topuna döndü | Video
01 Kasım 2026 10:12
Bursa'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobilden henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, otomobili alev topuna çevirdi. Yangını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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