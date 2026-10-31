Video Yaşam Büyükçekmece'de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video
Büyükçekmece'de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video

Büyükçekmece'de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video

31 Ekim 2026 09:08

Büyükçekmece'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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