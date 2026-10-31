Büyükçekmece'de trafikte dehşet anları kamerada: Tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı! | Video
31 Ekim 2026 09:08
Büyükçekmece'de trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak kaçtı. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.Olay, Hadımköy Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sağ şeride geçmek isteyen otomobil sürücüsü ile trafikteki diğer sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücülerden biri, diğerinin otomobiline arkadan çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar, otomobili hasar gören sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
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