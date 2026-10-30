Yol tartışmasında okul servisine saldırdı! O anlar kameraya böyle yansıdı | Video

30 Ekim 2026 17:05

Tokat'ta yol verme tartışmasında otomobil sürücüsü, lise öğrencilerinin içinde bulunduğu öğrenci servis minibüsüne saldırdı. O anlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, kent merkezinde Köprübaşı mevkisinde meydana geldi. Lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şoförü ile bir otomobilin sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen otomobil sürücüsü, içinde lise öğrencilerinin bulunduğu servis minibüsüne saldırdı. Minibüs sürücüsü geri manevra yapıp yol verirken, otomobil sürücüsü ise bölgeden uzaklaştı. Paniğe kapılan öğrenciler, o anları cep telefonuyla saniye saniye görüntüledi.