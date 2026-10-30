Video Yaşam Çanakkale'de otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video
Çanakkale'de otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video

Çanakkale'de otomobil paramparça oldu: 2 kişi hayatını kaybetti | Video

30 Ekim 2026 08:38

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında otomobil paramparça olurken, iki kişi hayatını kaybetti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Kaza saat 02.00 sıralarında Çanakkale girişinde meydana geldi. Lapseki'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan Efehan Uzkuç idaresindeki otomobil Organize Sanayi Kavşağı'nı geçtikten sonra nedeni henüz belirlenemeyen bir şekilde kontrolden çıktı. Otomobil orta refüjde bulunan elektrik direğini çarptıktan sonra savruldu. Metrelerce sürüklenen araç paramparça olurken ortalık savaş alanına döndü. Kazayı gören diğer sürücüler polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada otomobil ikiye ayrılıp paramparça olurken, sürücü Efehan Uzkuç ile yanında bulunan Efe Serin ise olay yerinde hayatını kaybetti. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından iki gencin cansız bedeni cenaze aracı ile Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından Efehan Uzkuç'un yakınları sinir krizleri geçirdi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
VİDEO DEVAM EDİYOR
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