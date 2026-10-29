Didem Uzel, oğlu ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı böyle kutladı... | Video
29 Ekim 2026 14:19
Ünlü oyuncu Didem Uzel, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı oğlu Leo Aslan Sarı ile birlikte büyük bir coşku ve gururla kutladı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de bu coşkuya ortak eden Uzel'in oğluyla olan neşeli ve anlamlı halleri büyük beğeni topladı. Didem Uzel, paylaşımına "Ne mutlu Türküm diyene. Klasik bayrak asma merasimimizide yaptığımıza göre diğer bütün bayrakları asabiliriz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu olsun" notunu düştü.
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