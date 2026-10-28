Arnavutköy'de ters yönden gelen otomobil kız çocuğuna çarptı: O anlar kamerada
28 Ekim 2026 16:44
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde ters yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen otomobil, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Küçük kızın hafif şekilde yaralandığı kaza, bir aracın güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 15.15'te Arnavutköy ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ters yönden gelerek sola dönüş yapmak isteyen otomobil, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan kız çocuğuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen küçük kız hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise başka bir araçta bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:16
01:19
Gaziantep'te şiddetli yağış sonrası sürücüler zor anlar yaşadı | Video 28.10.2026 | 16:36
01:03
Sultangazi'de fırın tezgahında duran cep telefonunu böyle çaldı | Video 28.10.2026 | 16:28
00:51
00:48
02:20
Üsküdar'da 2 İETT otobüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 28.10.2026 | 16:04
00:45
03:24
00:25
Batman'da zincirleme trafik kazası | Video 28.10.2026 | 14:54
04:05
05:34
Şile'de dere taştı! Cami ve villalar su altında kaldı | Video 28.10.2026 | 14:16
00:44
Motosikletli sürücü kavşaktan dönen otomobile böyle çarptı: 2 yaralı | Video 28.10.2026 | 14:13
02:43
Oto tamirhanesinde silahlı kavga! 3 yaralı: Kavga anı kamerada 28.10.2026 | 14:04
01:46
Bodrum'da yollar göle döndü, araçlar zor ilerledi: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:46
00:28
04:26
Muğla Dalaman'da sel! Mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı | Video 28.10.2026 | 13:32
02:12
Bungalov evde çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü | Video 28.10.2026 | 13:20
02:03
Düzce'de akaryakıt yüklü tanker devrildi | Video 28.10.2026 | 13:10
01:52
Elazığ'da park halindeki araç alev topuna döndü: O anlar kamerada 28.10.2026 | 13:02
00:56
Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı! Kaza kamerada | Video 28.10.2026 | 12:26