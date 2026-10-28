Video Yaşam Mersin'de şiddetli yağış! Yollar ve tarım alanları sular altında kaldı | Video
Mersin'de şiddetli yağış! Yollar ve tarım alanları sular altında kaldı | Video

Mersin'de şiddetli yağış! Yollar ve tarım alanları sular altında kaldı | Video

28 Ekim 2026 15:05

Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu, birçok nokta da yollar su altında kalırken, vatandaşlar olumsuz etkilendi. Bazı bölgelerde tarım alanlarını derelerden gelen sular bastı, yollarda ise araçlar güçlükle ilerledi.

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Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından bugün öğle saatlerinden itibaren Silifke ve Erdemli ilçesinde şiddetli yağış etkili oldu. Özellikle Silifke ilçesinde bağlı Yeşilovacık ve Işıklı mahallelerinde dereler taşarken, Taşucu Mahallesi'nde cadde ve sokaklar sel sularıyla kaplandı. Yağışın etkili olduğu Çavuşbucağı Mahallesi'nde ise çilek ekili seralar sular altında kaldı. Bazı araçlar yollarda mahsur kalırken, çekici yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Vatandaşlara zor anlar yaşatan yağışın birçok tarım alanına da zarar verdiği öğrenildi. Erdemli ilçe merkezinde de sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış nedeniyle birçok noktada su birikintileri oluştu.
Meteoroloji bugünkü yağışların devam edeceğini, yarın da Mersin ve çevresinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiğini bildirdi. Özellikle sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve hortum gibi olumsuzluklara karşı da dikkatli olunması istendi.

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