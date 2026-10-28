Video Yaşam Eski arkadaşlar kız meselesi yüzünden sokak ortasında kavga etti: 1 ölü 2 yaralı! O anlar kamerada
Eski arkadaşlar kız meselesi yüzünden sokak ortasında kavga etti: 1 ölü 2 yaralı! O anlar kamerada

Eski arkadaşlar kız meselesi yüzünden sokak ortasında kavga etti: 1 ölü 2 yaralı! O anlar kamerada

28 Ekim 2026 10:10

İstanbul Avcılar'da eski arkadaşlar arasında kız meselesi yüzünden başlayan husumet cinayetle sonuçlandı. Daha önce bu nedenle birbirleriyle küfürleşerek tartışan arkadaşlar, sokakta karşılaşınca yeniden kavga etti. Bıçakların kullanıldığı kavgada 36 yaşındaki Hızır İbrahim Uyanık hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Olayın yaşandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

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İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin de yaralandığı bıçaklı kavganın perde arkası ortaya çıktı. 3 Ekim'de Avcılar Ambarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirlerini önceden tanıyan ve arkadaş oldukları öğrenilen kişiler arasında geçmişte kız meselesi nedeniyle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında birbirlerine küfür eden taraflar arasında husumet başladı.

SOKAK ORTASINDA KARŞISINA ÇIKINCA…

Aralarında husumet bulunan kişiler, 23 Ekim'de Ambarlı Mahallesi'nde karşılaştı. Geçmişte yaşanan tartışmanın yeniden gündeme gelmesi üzerine taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçak kullanılması üzerine Hızır İbrahim Uyanık (36), E.Ö. (40) ve G.S. (37) çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak ağır yaralanan Hızır İbrahim Uyanık, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bir kişinin hayatını kaybettiği bıçaklı kavganın yaşandığı sokaktaki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Gece saatlerinde kaydedilen görüntülerde, sokakta bulunan kişiler arasında yaşanan hareketlilik ve kavga sırasında meydana gelen arbede dikkat çekti. Görüntüler, olayın nasıl geliştiğinin araştırılmasında da incelemeye alındı.

POLİS KATİLİN İZİNİ SÜRDÜ

Cinayetin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve taraflar arasındaki bağlantıları inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen kişinin B.H. (36) olduğunu belirledi.

SUÇ ALETİYLE BERABER YAKALANDI

Şüphelinin izini süren Cinayet Büro ekipleri, B.H.'nin Esenyurt'ta bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda olayda kullanıldığı belirlenen bıçak da ele geçirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan B.H., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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