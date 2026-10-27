Video Yaşam İstanbul'da metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye böyle tekme attı! | Video
İstanbul'da metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye böyle tekme attı! | Video

İstanbul'da metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye böyle tekme attı! | Video

27 Ekim 2026 16:36

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile iddialara göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar kameraya yansıdı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Edinilen bilgilere göre, durak girişinde bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflar arasında yaşanan arbede sırasında özel güvenlik görevlilerinden biri, karşısındaki kişiye tekme attı. Olayı gören vatandaşlar tarafları ayırmak için araya girerken, bazı vatandaşlar ise yaşananları şaşkınlıkla izledi. Yaşanan kavga çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı, kavgayı ayıranların ise güvenlik görevlisini güçlükle tuttuğu görüldü.
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