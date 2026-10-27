İstanbul'da metrobüs durağında ortalık karıştı! Güvenlik görevlisi tartıştığı kişiye böyle tekme attı! | Video

27 Ekim 2026 16:36

Şişli Mecidiyeköy Metrobüs Durağı’nın girişinde özel güvenlik görevlileri ile iddialara göre 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda, güvenlik görevlilerinden birinin tartıştığı kişiye tekme attığı anlar kameraya yansıdı.