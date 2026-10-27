Video Yaşam Şişli’de çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video
Şişli’de çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Şişli’de çatıdan düşerek ölen Kazakistanlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı | Video

27 Ekim 2026 11:56

Şişli’de kaldığı binanın 6’ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçtikten sonra düşerek hayatını kaybeden Kazakistan uyruklu Aisulu Bekmakhanova’nın (26), son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Bekmakhanova’nın sevgilisinin evine girip çıktığı, sokakta yürüdüğü ve yaşadığı eve döndüğü anlar görülüyor. Gözaltına alınan Rus uyruklu ev arkadaşı Daria B. (22) ile sevgilisi Mazhar T. (35) yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olay, 25 Ekim Pazar günü saat 09.15 sıralarında Ergenekon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı binanın 6'ncı katındaki balkondan yan binanın çatısına geçen Aisulu Bekmakhanova, çatının orta kısmına doğru ilerledi. Bastığı çatı panelinin kırılmasıyla Bekmakhanova, apartman boşluğunda -2'nci kat seviyesine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde Bekmakhanova'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay sırasında yarı çıplak olduğu öğrenilen Bekmakhanova'nın cenazesi, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

EV ARKADAŞI VE SEVGİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bekmakhanova'nın ev arkadaşı Daria B. ile dışarıda vakit geçirdikten sonra sevgilisi Mazhar T.'nin yanına gittiğini, bir süre sonra da yaşadığı eve döndüğünü belirledi. Soruşturma kapsamında Daria B. ile Mazhar T., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 kişi, yurtdışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bekmakhanova'nın olay öncesine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Bekmakhanova'nın sevgilisinin evine girdiği ve bir süre sonra evden çıktığı anlar görülüyor. Sokakta yürüyen Bekmakhanova'nın yaşadığı eve döndüğü anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

UYARDIĞI SIRADA FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Bekmakhanova'nın düşmeden önce çatının kenarında otururken görülen son fotoğrafının da ev arkadaşı Daria B. tarafından çekildiği öğrenildi. Daria B.'nin, saat 08.15 sıralarında arkadaşını çatının uç kısmında otururken gördüğünü ve orada durmaması yönünde uyardığını anlattığı belirtildi. Bekmakhanova'nın kendisine, "Burada oturacağım, sen uyu" dediğini aktaran Daria B.'nin, bunun üzerine odasına döndüğünü söylediği öğrenildi. Daria B.'nin arkadaşını uyardığı sırada fotoğrafını da çektiği bilgisi de edinildi.

YÜKSEK SESLİ MÜZİĞE UYANDI

Daria B.'nin polisteki ifadesinde odasında uyuduğu sırada yüksek sesli müziğe uyandığını, baktığında arkadaşının odada olmadığını anlattığı öğrenildi. Ses duyduktan sonra bitişikteki binanın çatı panelinin kırıldığını fark ettiğini belirten Daria B.'nin, apartman boşluğuna baktığında arkadaşını hareketsiz halde gördüğünü söylediği de ifadesinde yer aldı.

OLAYDAN ÖNCE SEVGİLİSİNİN YANINA GİTTİ

Daria B.'nin Bekmakhanova ile olaydan önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında gezmek için evden çıktıklarını ve eve geldikten sonra Bekmakhanova'nın, yanından saat 05.00 sıralarında ayrılarak sevgilisinin yanına gittiğini anlattığı öğrenildi. Bunun üzerine polis, Bekmakhanova'nın sevgilisi olduğu belirlenen market sahibi Mazhar T. ile görüştü. Mazhar T.'nin, Bekmakhanova'nın saat 05.30 sıralarında yanına geldiğini, birlikte vakit geçirdiklerini ve saat 07.40 sıralarında evine gitmek üzere marketten ayrıldığını söylediği öğrenildi. Mazhar T.'nin ayrıca Bekmakhanova'nın bir gece kulübünde çalıştığını bildiğini söylediği bilgisi edinildi.

8 EYLÜL'DE TÜRKİYE'YE GELMİŞLER

Bekmakhanova'nın turist vizesiyle Türkiye'ye geldiği, ev arkadaşı Daria B. ile 8 Eylül Salı günü ülkeye giriş yaptıkları belirlendi. İddiaya göre, birlikte Türkiye'ye gelen iki kadın aynı evde yaşıyordu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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