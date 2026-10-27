Fenerbahçeli İbrahim Tatlıses ‘altın ufağım’ dediği Elif Ada’yla derbi maçını izledi

27 Ekim 2026 00:07

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bugün Galatasaray- Fenerbahe maçını izlemek üzere stada geldi. İbrahim Tatlıses, ‘altın ufağım’ diye seslendiği Elif Ada’yı da maça getirdi. İşte o anlar!