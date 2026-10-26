Çocuklar Duymasın’ın yıldızı Furkan Kızılay kaza yaptı! Sürücüye ilk müdahaleyi o yaptı!

26 Ekim 2026 21:13

Çocuklar Duymasın dizisinde ‘havuç kafa’ karakterine hayat veren ünlü oyuncu Furkan Kızılay, bugün bir kaza yaptı. Sakarya’da bir motosiklet sürücüsüne vuran Furkan Kızılay, sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. İşte Furkan Kızılay’ın o korku dolu anları!