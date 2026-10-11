Manisa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!

11 Ekim 2026 18:12

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin ise yaralandığı feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı.