Manisa'daki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
11 Ekim 2026 18:12
Manisa'nın Akhisar ilçesinde tur otobüsü ile çekicinin çarpıştığı ve 11 kişinin hayatını kaybettiği 27 kişinin ise yaralandığı feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı.
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