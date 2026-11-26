Antalya’da 2 araçta yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi | Video
26 Kasım 2026 14:20
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Aksu’da 2 araç içerisinde yapılan aramada 9 kilogram esrar ele geçirildi.Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu maddelerin kaynağının kurutulması, ticaretinin ve kullanımının engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesinde 2 araçta yapılan aramalarda; 9 kilogram esrar maddesi geçirildi. Olayla ilgili "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan A.D., İ.E. ve A.K. isimli şüpheliler yakalandı.
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