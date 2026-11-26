Erzurum'da etkili olan kar yağışı kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video

26 Kasım 2026 09:25

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en önemli kış turizmi ve tarih merkezlerinden Erzurum’da etkili olan kar yağışı, kent genelinde kartpostallık manzaralar oluşturdu.