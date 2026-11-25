Samsun'da kamyon, otomobile çarptı! Kaza kamerada: 1 yaralı | Video
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kamyonun çarptığı otomobildeki A.Ç. (44), yaralandı. Kaza, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında, İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda meydana geldi. İ.C. (50), yönetimindeki 55 AHD 947 plakalı kamyonla, önünde seyreden A.Y. (49) idaresindeki 34 CFJ 51 plakalı şerit değiştirmeye çalışan otomobile arkadan çarptı. Kazada kontrolden çıkan otomobil, bariyere çarptı. Otomobilde bulunan A.Ç., yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.