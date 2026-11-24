Karşı şeride geçen araç ortalığı savaş alanına çevirdi... Kaza anı kamerada
24 Kasım 2026 18:46
Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan pikabın karşı şeride geçerek başka bir otomobile ve park halindeki 5 motosiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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