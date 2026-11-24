Çöken yola düşen hafriyat kamyonu sürücüsü aracında mahsur kaldı | Video

24 Kasım 2026 15:59

Ankara'da, bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki yol çökmesi, aracıyla birlikte çukura düşen hafriyat kamyonu sürücüsünün mahsur kalmasına neden oldu.