Çöken yola düşen hafriyat kamyonu sürücüsü aracında mahsur kaldı | Video
24 Kasım 2026 15:59
Ankara'da, bir alışveriş merkezinin açık otoparkındaki yol çökmesi, aracıyla birlikte çukura düşen hafriyat kamyonu sürücüsünün mahsur kalmasına neden oldu.Yenimahalle'de yer alan 'Acity' isimli alışveriş merkezinin açık otoparkında yol çöktü. Oluşan çukurda 06 GFU 359 plakalı hafriyat kamyonuyla mahsur kalan sürücü ise kepçe yardımıyla araçtan tahliye edildi. AVM yönetimi tarafından göçüğün olduğu bölgede güvenlik önemleri alınırken, ekipler tarafından kamyonu çukurdan çıkarmak için çalışmalara başlandı.
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