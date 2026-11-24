Otobüste korku dolu anlar yaşatan saldırgan yolcu gözaltına alındı | Video

24 Kasım 2026 15:42

Hatay'da şehir içi özel halk otobüsünde inmek istediği yerde kendisini indirmedi diye şoföre hareket halindeyken saldıran yolcu, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.