Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde sazlık yangını! | Video

24 Kasım 2026 08:35

Afyonkarahisar’daki Eber Gölü'nde sazlık yangını çıktı. Gölün yapısı nedeniyle müdahalenin güçlükle yapıldığı yangın rüzgarın etkisiyle büyüyüp geniş bir alana yayıldı.

Eber Gölü'nde dün saat 22.00 sıralarında sazlık yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisi ile büyüyüp geniş bir alana yayıldı. Gölün yapısı nedeniyle itfaiye ekiplerinin iç noktalara girip müdahalede bulunamadığı yangının Yakasenek ve Yeşilçiftlik belde sınırlarındaki alanda devam ettiği belirtildi. Gölün iç tarafına doğru ilerleyen yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Eber Gölü Yaşasın Hareketi Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, "Müdahale edilemiyor. Yine gölü yaktılar. Buradaki canlılar yok oluyor. Köylünün gelir kapısı sazlıklar yanıyor" dedi.