Nefes borusuna simit parçası kaçan adam, işletme sahibi tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı
23 Kasım 2026 13:13
Bursa'da nefes borusuna simit parçası kaçan müşteri, kahvehane sahibinin Heimlich manevrasıyla kurtuldu. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, 21 Kasım'da, Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'ndeki kahvehanede meydana geldi. Simit yerken bir anda fenalaşan müşteri, nefes almakta zorlanmaya başladı. Durumu fark eden kahvehane sahibi Sebahattin Kelebekler, müşterisine Heimlich manevrası uyguladı. Kelebekler'in yardımıyla müşterinin nefes borusunu tıkayan simit parçası çıktı. Müşteri rahat nefes alırken, o anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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