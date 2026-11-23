Marketten çıktı, aracı çalıştırmak istedi: Otomobil alev alev yandı! | Video

23 Kasım 2026 08:52

Sarıyer'de marketin otoparkında bulunan otomobil, sürücüsünün aracı çalıştırmak istediği sırada alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, diğer sürücülerin alevlere yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yangın, saat 17.45 sıralarında İstinye Mahallesi'nde bulunan bir marketin otoparkında çıktı. Alışveriş yaptıktan sonra marketten çıkan Nimet Y., 34 YA 0004 plakalı otomobilini çalıştırmak istediği sırada aracın motor bölümünden alevler yükseldi. Otoparktaki diğer sürücüler yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının söndürülememesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobilde soğutma çalışması yapıldı. Yaralananın olmadığı yangında, diğer sürücülerin müdahale anları çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.