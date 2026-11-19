Altında son bir yılın en sert kırılması! Altın fiyatları neden düşüyor? İslam Memiş yorumladı | Video

19 Kasım 2026 15:01

Altın fiyatları, Federal Rezerv'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerle güçlenen ABD dolarının etkisiyle Eylül 2025'ten bu yana en düşük seviyelerine yakın seyretti. Ons altındaki değer kayıpları gram altın ve çeyrek altın tarafına da yansıdı. Finans Analisti İslam Memiş, gram altında yılbaşından bu yana yüzde 26 düşüş olduğunu ifade etti. Altın piyasaları hakkında A Haber ekranlarında açıklamalarda bulunan Memiş, "Tekrar kısa vadede baskının devamını görebiliriz, burada sürpriz yok. Ama orta ve uzun vadeye baktığımız zaman yılın ilk çeyreği ile alakalı yükseliş yönlü beklentimiz tekrar devam ediyor" dedi.