ERZURUM: Bu şehirde üretimin merkezinde dayanıklılık, sabır ve ustalık var
12 Kasım 2026 14:44
Erzurum'da üretim hikâyesi; sert kışların, yüksek rakımın ve engin ovaların şekillendirdiği zorlu bir coğrafyada başlar.
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