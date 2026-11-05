Emeklilere 10-15 bin TL ek zam iddiası gündemde! | Video

05 Kasım 2026 09:14

Başkan Erdoğan tarafından duyurulan emekli maaşı düzenlemesi için AK Parti kaynaklarından dikkat çeken açıklamalar geldi. AK Parti kurmayları, Ocak 2027 zammı için enflasyon farkı ve refah payının yanı sıra, emeklilere 10 bin ila 15 bin TL arasında seyyanen zam yapılmasının planlandığını belirtti. Çalışma Ekonomisti Tarkan Zengin A Haber canlı yayınında masadaki zam formüllerini, oransal artış ve seyyanen zam ihtimallerini detaylarıyla anlattı. İşte ayrıntılar...